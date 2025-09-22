Incident controversat la Veneția: Părinții amendați după ce copiii au jucat fotbal în piața publică

Totul a început când un locuitor, deranjat de zgomotul făcut de copii, i-a denunțat la poliție. Autoritățile au intervenit și au identificat fiecare copil, după care părinții au fost chemați și amendați. Motivul oficial: jucatul în zonă interzisă și „perturbarea ordinei publice”, scrie The Guardian.

Antonio Trampus, tatăl unuia dintre copii, a povestit că fiul său l-a sunat în lacrimi după ce poliția a refuzat să asculte explicațiile. „Puteau să ne sune pe noi, părinții, și să ne ceară să ne luăm copiii acasă”, a declarat el pentru presa italiană.

Părinții au anunțat că nu vor plăti amenda și intenționează să facă apel.

Situația e complicată de regulamentele din 2019 care interzic jocurile cu mingea în anumite zone din Veneția. Părinții susțin însă că piața Pino Signoretto nu figurează pe lista zonelor interzise, fiind amenajată recent.

Alternativa oferită – piața San Bernardo – nu este considerată potrivită de familii.

Cazul a divizat opinia publică. Consilierul local Marco Gasparinetti a criticat intervenția poliției ca fiind disproporționată într-un oraș care se confruntă cu probleme mai grave precum turismul excesiv și scăderea populației locale.

Alții susțin însă că regulile trebuie respectate indiferent de vârstă.