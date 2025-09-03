Indonezia: Aproximativ 400 de elevi s-au îmbolnăvit în urma meselor gratuite din școli

Autoritățile din Bengkulu au anunțat că vor suspenda temporar activitatea bucătăriei implicate și vor deschide o anchetă privind cauzele intoxicației.

Viceguvernatorul Mian a declarat că investigarea incidentului intră în competența Agenției Naționale pentru Nutriție.

Șeful Agenției Naționale pentru Nutriție, Dadan Hindayana, a precizat că unitatea era de puțin timp în funcțiune și că testele de laborator sunt în desfășurare.

Programul de mese gratuite, lansat în ianuarie, vizează sprijinirea copiilor și femeilor însărcinate, iar guvernul intenționează să ajungă la 83 de milioane de beneficiari până la finalul anului, cu un buget de aproximativ 10.5 miliarde de dolari.

Luna trecută, 365 de persoane s-au îmbolnăvit în Java Centrală, în urma unor probleme de igienă alimentară.

Cazul din Bengkulu coincide cu proteste masive împotriva guvernului, care au provocat cel puțin 10 morți, 20 de dispăruți și 500 de răniți, potrivit organizațiilor civice.

În paralel, președintele Prabowo s-a aflat la Beijing, unde a participat la parada militară găzduită de omologul său chinez Xi Jinping, cu ocazia marcării a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în Asia.