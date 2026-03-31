Înlăturarea steagurilor UE este o „trădare”, le spune ministrul francez de Externe primarilor de extremă dreapta

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a condamnat decizia unor primari de extremă dreapta de a îndepărta steagurile UE de pe primării, calificând gestul drept „trădare”.
Înlăturarea steagurilor UE este o „trădare”, le spune ministrul francez de Externe primarilor de extremă dreapta
Iulian Moşneagu
31 mart. 2026, 20:31, Știri externe

Mai mulți primari nou aleși din partidul eurosceptic Rassemblement National (RN), formațiunea condusă de Marine Le Pen, au dat jos în ultimele zile steagurile Uniunii Europene de pe clădirile publice, după alegerile locale de săptămâna trecută, în urma cărora extrema dreaptă a obținut 55 de noi mandate, informează Politico.

„Aceasta este o trădare a ceea ce suntem. Uniunea Europeană este ceea ce și-a dorit Franța. Este vorba despre noi – despre a asigura pacea, a ne păstra independența în fața presiunii crescânde exercitate de imperii și a ne afirma propria viziune asupra lumii”, a declarat ministrul francez de Externe.

„Nu există o dizolvare a identității naționale în identitatea europeană, la fel cum identitățile noastre locale nu dispar în spatele identității naționale”, a adăugat Barrot.

La Carcassonne, în sudul Franței, primarul din partea RN, Christophe Barthès, s-a filmat duminică în timp ce dădea jos steagul UE de pe balconul primăriei și a publicat imaginile pe X. „Afară cu steagurile europene de la primărie! Faceți loc steagurilor franceze”, a scris el.

Dehors les drapeaux européens à la mairie !

Place aux drapeaux français 🇫🇷 pic.twitter.com/QqoymNwUCm

— Christophe Barthès (@BarthesChristop) March 29, 2026

Bryan Masson, noul primar al orașului Cagnes-sur-Mer, tot din sudul Franței, a publicat la rândul său o fotografie din biroul său, unde apar mai multe steaguri franceze, dar niciun steag al UE. Și Carla Muti, primarul localității Canohès, a postat un videoclip în care dă jos un steag european.

