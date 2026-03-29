Proaspăt ales, un primar din Franța a îndepărtat steagul UE de pe fațada primăriei

Primarul Adunării Naționale a fost ales în al doilea tur cu 40,40% din voturi împotriva lui François Mourad și a listei sale de dreapta (30,84%), și a lui Alix Soler-Alcaraz de la uniunea de stânga (28,75%).

Dehors les drapeaux européens à la mairie ! Place aux drapeaux français 🇫🇷 pic.twitter.com/QqoymNwUCm — Christophe Barthès (@BarthesChristop) March 29, 2026

Cu acest gest, noul primar nu riscă de fapt prea mult. În ceea ce privește afișarea steagurilor la primării, regula este simplă: conform legii „Implicare și Proximitate”, adoptată în 2019, doar tricolorul francez este obligatoriu să fie afișat în fața fiecărei primării din Franța. Legea nu prevede nicio obligație ca drapelul european să fie afișat în mod continuu în comunele cu peste 1.500 de locuitori, deși acesta trebuie arborat pe clădirile publice pe 9 mai, de Ziua Europei.

În mai 2023, un proiect de lege care viza afișarea obligatorie a drapelelor franceze și europene pe fațadele primăriilor a fost adoptat în primărie în primărie, dar nu a fost adoptat de Senat.