Proaspăt ales, un primar din Franța a îndepărtat steagul UE de pe fațada primăriei

Într-un videoclip postat pe contul său X, Christophe Barthès, noul primar ales al localității Carcassonne din Franța, a îndepărtat duminică steagul Uniunii Europene de pe fațada primăriei. El a însoțit videoclipul cu mesajul: „Afară steagurile europene la primărie! Faceți loc steagurilor franceze!”, urmat de tricolorul francez.
Proaspăt ales, un primar din Franța a îndepărtat steagul UE de pe fațada primăriei
Sursa: X
Laurentiu Marinov
29 mart. 2026, 22:31, Știri externe

Primarul Adunării Naționale a fost ales în al doilea tur cu 40,40% din voturi împotriva lui François Mourad și a listei sale de dreapta (30,84%), și a lui Alix Soler-Alcaraz de la uniunea de stânga (28,75%).

Cu acest gest, noul primar nu riscă de fapt prea mult. În ceea ce privește afișarea steagurilor la primării, regula este simplă: conform legii „Implicare și Proximitate”, adoptată în 2019, doar tricolorul francez este obligatoriu să fie afișat în fața fiecărei primării din Franța. Legea nu prevede nicio obligație ca drapelul european să fie afișat în mod continuu în comunele cu peste 1.500 de locuitori, deși acesta trebuie arborat pe clădirile publice pe 9 mai, de Ziua Europei.

În mai 2023, un proiect de lege care viza afișarea obligatorie a drapelelor franceze și europene pe fațadele primăriilor a fost  adoptat în primărie în primărie, dar nu a fost  adoptat de Senat.

