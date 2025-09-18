Internetul și liniile telefonice sunt întrerupte în Gaza. Ofensiva terestră israeliană avansează

Potrivit martorilor, forțele israeliene au intrat cu tancurile în zonele Sheikh Radwan și Tel Al-Hawa, porți de acces spre centrul orașului Gaza, unde se adăpostesc sute de mii de civili, notează Reuters. În ultimele zile, aceste cartiere au fost intens bombardate.

Compania Palestinian Telecommunications a confirmat întreruperea serviciilor „din cauza agresiunii și a țintirii principalelor rute de rețea”.

Ministerul Sănătății din Gaza a raportat că 14 palestinieni au fost uciși joi în urma atacurilor, dintre care nouă în orașul Gaza.

Armata israeliană a anunțat că își extinde operațiunile pentru a distruge „infrastructura teroristă” și a „elimina teroriști”, însă nu a comentat oprirea comunicațiilor. Totodată, operațiunile continuă și în sud, la Khan Younis și Rafah.

De la începutul războiului, în urmă cu aproape doi ani, peste 65.000 de palestinieni au fost uciși, conform autorităților sanitare din Gaza. Conflictul a izbucnit după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, soldate cu 1.200 de morți și 251 de persoane luate ostatice în Israel.