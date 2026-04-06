Inundații în sudul Rusiei: cinci morți, mii de persoane evacuate

Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor provocate de ploile torențiale din sudul Rusiei, iar alte câteva mii au fost evacuate, potrivit autorităților.
Inundații în sudul Rusiei: cinci morți, mii de persoane evacuate
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
07 apr. 2026, 01:45, Știri externe

Imaginile video distribuite pe rețelele de socializare arată sate acoperite de ape și drumuri inundate, în urma precipitațiilor extrem de intense care au lovit Dagestanul, o republică rusă din Caucaz, în acest weekend, potrivit Le Figaro.

Una dintre secvențe arată prăbușirea unei părți dintr-o clădire rezidențială cu mai multe etaje din capitala regională Makhachkala, situată pe malul Mării Caspice.

Cel puțin două mașini au fost luate de valuri, ceea ce a dus la moartea a patru persoane, printre care trei copii, a transmis Comitetul de Investigații al Federației Ruse.

O altă persoană a murit într-o alunecare de teren, potrivit Ministerului Situațiilor de Urgență.

Unele stații de tratare a apei au trebuit să fie închise din cauza întreruperilor de curent, potrivit autorităților locale.

Echipele de salvare își continuă activitatea, întrucât sunt așteptate noi precipitații, a declarat ministerul.

Inundațiile au lovit deja Dagestanul săptămâna trecută, provocând întreruperi majore de curent și determinând autoritățile să declare starea de urgență în regiune.

