Inundații în sudul Rusiei: cinci morți, mii de persoane evacuate

Imaginile video distribuite pe rețelele de socializare arată sate acoperite de ape și drumuri inundate, în urma precipitațiilor extrem de intense care au lovit Dagestanul, o republică rusă din Caucaz, în acest weekend, potrivit Le Figaro.

Una dintre secvențe arată prăbușirea unei părți dintr-o clădire rezidențială cu mai multe etaje din capitala regională Makhachkala, situată pe malul Mării Caspice.

Cel puțin două mașini au fost luate de valuri, ceea ce a dus la moartea a patru persoane, printre care trei copii, a transmis Comitetul de Investigații al Federației Ruse.

O altă persoană a murit într-o alunecare de teren, potrivit Ministerului Situațiilor de Urgență.

Unele stații de tratare a apei au trebuit să fie închise din cauza întreruperilor de curent, potrivit autorităților locale.

Echipele de salvare își continuă activitatea, întrucât sunt așteptate noi precipitații, a declarat ministerul.

Inundațiile au lovit deja Dagestanul săptămâna trecută, provocând întreruperi majore de curent și determinând autoritățile să declare starea de urgență în regiune.