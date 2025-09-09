Ion Ceban a fost sancţionat de Comisia Electorală Centrală pentru vizita în Italia

CEC a decis sancţionarea lui Ion Ceban după o sesizare a Partidului Acţiune şi Solidaritate, care a reclamat faptul că edilul a participat la evenimente oficiale în Italia în calitate de primar, deşi avea obligaţia să-şi suspende funcţia odată cu începutul campaniei electorale.

Vicepreşedintele CEC, Pavel Postica, a explicat că legislaţia interzice candidaţilor să utilizeze resurse administrative şi impune suspendarea activităţii din funcţiile publice.

Ceban a afirmat, în apărarea sa: „Eu am făcut totul legal şi mi-am plătit călătoria din cont propriu. Ce nu a înţeles de fapt, CEC că a făcut o defavoare stăpânilor săi. Vom monitoriza fiecare deplasare, din ce conturi sunt achitate, cum sunt achitate persoanele care sunt din pază sau care-i însoţesc şi vom face publică această informaţie”.

Ministerul Afacerilor Externe din România a confirmat că Ion Ceban are interdicţie de acces pe teritoriul României şi în întreg spaţiul Schengen pentru cinci ani, dar Italia i-a acordat o viză limitată, doar pentru participarea la o conferinţă UNESCO.

CEC a sesizat şi Inspectoratul General de Poliţie pentru examinarea cazului sub aspectul utilizării resurselor administrative.