Iran: Teheranul condiționează acordul cu AIEA de renunțarea la impunerea sancțiunilor snapback

Iran: Teheranul condiționează acordul cu AIEA de renunțarea la impunerea sancțiunilor snapback

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a avertizat vineri că Teheranul va anula acordul cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică privind inspecțiile la siturile sale nucleare dacă statele occidentale reimpun sancțiunile prin mecanismul snapback, potrivit Reuters.
Foto: Hepta
Radu Mocanu
26 sept. 2025, 11:37, Știri externe

Printr-un mesaj publicat pe platforma Telegram, Araqchi a declarat că acordul semnat cu AIEA „va rămâne valabilă atâta timp cât nu se întreprind acțiuni ostile împotriva Iranului, inclusiv repunerea în vigoare a rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite care au fost anulate. În caz contrar, Republica Islamică Iran va considera că angajamentele sale au fost încheiate”.

În urma atacurilor realizate de Israeli și Statele Unite asupra siturilor nucleare iraniene din iunie, AIEA a încercat să reia colaborarea cu Iranul pentru monitorizarea facilităților nuclearea iranene.

Marea Britanie, Franța și Germania urmează sa reimpună sâmbătă mecanismul snapback de sancțiuni, acuzând că Iran a încălcat acordul nuclear din 2015.

Consiliul de Securitate urmează să voteze vineri o rezoluție propusă de Rusia și China pentru amânarea cu șase luni a reactivării sancțiunilor în baza mecanismului de snapback, însă nu este previzibil să votul să treacă.