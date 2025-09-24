Iranienii admit că unele dintre instalațiile nucleare au fost „distruse” de americani

Șeful departamentului nuclear al Organizației pentru Energie Atomică din Iran, Mohammad Eslami, a recunoscut în timpul unui interviu acordat Sky News faptul că unele instalații au fost distruse.

Mohammad Eslami a mai spus că instalațiile vor fi reconstruite în ciuda presiunilor internaționale și a amenințării cu noi atacuri din partea Israelului.

De asemenea, el a spus că nu vor exista discuții directe cu SUA despre programul nuclear iranian.

Trei dintre principalele instalații nucleare ale Iranului, Fordow, Natanz și Isfahan, au fost ținta unor atacuri americane pe 22 iunie. Americanii au folosit bombe de 13.600 kg, care pot distruge buncăre.

Imaginile din satelit au arătat pagube majore. Totuși, unele dintre instalații sunt situate adânc sub munți, astfel încât este dificil de determinat cât de mari au fost pagubele provocate de bombele americane.