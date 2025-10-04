Iranul a executat șase deținuți condamnați la moarte, acuzați că ar fi comis atacuri pentru Israel

Iran a executat sâmbătă șase deținuți condamnați la moarte, acuzați că ar fi desfășurat atacuri în numele Israelului, într-un val de execuții considerat cel mai amplu din ultimele decenii, relatează AP.

Autoritățile iraniene susțin că cei șase bărbați au ucis polițiști și membri ai forțelor de securitate, precum și că au orchestrat atentate cu bombe în jurul orașului Khorramshahr, în provincia Khuzestan.

Televiziunea de stat iraniană a difuzat imagini cu unul dintre bărbați vorbind despre atacuri, afirmând că este prima dată când detaliile sunt făcute publice.

Forțați să facă mărturisiri televizate

Organizația kurdă Hengaw pentru Drepturile Omului a raportat execuțiile și i-a identificat pe toți cei șase ca fiind „deținuți politici arabi” reținuți în timpul protestelor din 2019.

Potrivit grupului, Iran i-a acuzat de legături cu „Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz”, responsabil pentru atacuri asupra conductelor de petrol și alte incidente în sud-vestul Iranului.

Hengaw a afirmat că bărbații au fost supuși torturii severe și forțați să facă mărturisiri televizate sub presiune.

Populația arabă din Khuzestan se plânge de discriminare sistemică din partea guvernului central iranian, iar provincia a fost afectată de valuri de proteste similare cu restul țării în ultimii ani.

Separat, Iran a executat sâmbătă și un alt deținut, acuzat că a ucis un cleric sunnit în 2009 în provincia Kurdistan, printre alte infracțiuni.

Îngrijorări ONU pentru respectarea unor drepturi umane fundamentale

În urma protestelor și a războiului din iunie, Iranul a început să execute prizonieri într-un ritm nemaivăzut de la sfârșitul războiului Iran-Irak din 1988, când mii de persoane au fost ucise. Organizațiile „Iran Human Rights (Oslo)” și „Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran” (Washington) estimează că peste 1.000 de persoane au fost executate în 2025, cifra reală putând fi mai mare, întrucât Iran nu raportează fiecare execuție.

Experții independenți pentru drepturile omului ai ONU au criticat de asemenea execuțiile din Iran, semnalând îngrijorări privind respectarea drepturilor fundamentale.