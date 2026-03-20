Iranul avertizează că nu va avea „nicio reținere” dacă infrastructura energetică a țării va fi atacată din nou

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a avertizat că țara sa nu va da dovadă de „nicio reținere” dacă infrastructura energetică a Iranului va fi atacată din nou, potrivit The Guardian.

Avertismentul său vine după ce în această săptămână, zăcământul de gaze South Pars din Iran a fost ținta unor atacuri. În replică, Teheranul a lansat atacuri de represalii asupra complexului de gaze Ras Laffan din Qatar și asupra altor vecini din Golf, determinând o creștere bruscă ale prețurilor la gaze.

„Răspunsul nostru la atacul Israelului asupra infrastructurii noastre a folosit doar o FRACȚIUNE din puterea noastră. Singurul motiv pentru reținere a fost respectul față de solicitarea de dezamorsare a conflictului. NICIUN fel de reținere dacă infrastructurile noastre vor fi lovite din nou”, a fost mesajul lui Araghchi pe X.

Pe de altă parte, un mesaj similar a fost dat și de un purtător de cuvânt al comandamentului comun al Statului Major General al Iranului. Acesta a afirmat că atacul Israelului asupra câmpului de gaze South Pars din Iran a fost „o greșeală gravă”.

„Următoarele atacuri asupra infrastructurii voastre energetice și a celei a aliaților voștri nu se vor opri până la distrugerea completă”, în cazul în care instalațiile energetice ale Iranului vor fi din nou vizate”, a spus acesta.

În ultimele zile, pe fondul atacurilor intensificate, prețul petrolului s-a menținut la peste 110 dolari pe baril.