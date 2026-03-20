Iranul avertizează că nu va avea „nicio reținere” dacă infrastructura energetică a țării va fi atacată din nou

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a avertizat că țara sa nu va avea „nicio reținere” dacă infrastructura energetică va fi din nou ținta unor atacuri. Avertismentul vine pe fondul atacurilor din această săptămână asupra zăcământului de gaze South Pars din Iran.
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
20 mart. 2026, 11:40, Știri externe

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a avertizat că țara sa nu va da dovadă de „nicio reținere” dacă infrastructura energetică a Iranului va fi atacată din nou, potrivit The Guardian.

Avertismentul său vine după ce în această săptămână, zăcământul de gaze South Pars din Iran a fost ținta unor atacuri. În replică, Teheranul a lansat atacuri de represalii asupra complexului de gaze Ras Laffan din Qatar și asupra altor vecini din Golf, determinând o creștere bruscă ale prețurilor la gaze.

„Răspunsul nostru la atacul Israelului asupra infrastructurii noastre a folosit doar o FRACȚIUNE din puterea noastră. Singurul motiv pentru reținere a fost respectul față de solicitarea de dezamorsare a conflictului. NICIUN fel de reținere dacă infrastructurile noastre vor fi lovite din nou”, a fost mesajul lui Araghchi pe X.

Pe de altă parte, un mesaj similar a fost dat și de un purtător de cuvânt al comandamentului comun al Statului Major General al Iranului. Acesta a afirmat că atacul Israelului asupra câmpului de gaze South Pars din Iran a fost „o greșeală gravă”.

 „Următoarele atacuri asupra infrastructurii voastre energetice și a celei a aliaților voștri nu se vor opri până la distrugerea completă”, în cazul în care instalațiile energetice ale Iranului vor fi din nou vizate”, a spus acesta.

În ultimele zile, pe fondul atacurilor intensificate, prețul petrolului s-a menținut la peste 110 dolari pe baril.

