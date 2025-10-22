Iranul refuză reluarea negocierilor nucleare cu SUA

Iranul nu va relua negocierile nucleare cu Statele Unite „cât timp Washingtonul formulează cereri nerezonabile”, a declarat ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, citat de agenția semi-oficială Tasnim.

Oficialul iranian a spus că discuțiile indirecte purtate anterior cu SUA, inclusiv întâlnirile din marja Adunării Generale a ONU, au fost suspendate din cauza „exigențelor excesive ale americanilor”.

Teheranul și Washingtonul au desfășurat cinci runde de negocieri înainte ca acestea să se încheie brusc în iunie, odată cu declanșarea unui conflict aerian de 12 zile, în care Israelul și SUA au bombardat ținte nucleare iraniene.

Iranul neagă că urmărește dezvoltarea armelor nucleare

Israelul a justificat atacurile ca fiind necesare pentru a opri Republica Islamică din drumul său spre obținerea armei nucleare, susținând că Teheranul plănuia distrugerea statului evreu.

Iranul a negat constant că ar urmări dezvoltarea armelor nucleare, însă Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a semnalat că țara a îmbogățit uraniu la niveluri fără aplicabilitate civilă, a restricționat accesul inspectorilor internaționali și și-a extins programul de rachete balistice.

Potrivit Israelului, aceste acțiuni arată că Iranul a făcut pași concreți spre obținerea capacității de înarmare nucleară.