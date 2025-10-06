Iranul spune că va sprijini orice propunere de încetare a focului din Gaza

Iranul a transmis că este deschis oricărei propuneri de încetare a focului în Fâşia Gaza, dacă aceasta garantează oprirea a ceea ce numeşte „genocidul” împotriva palestinienilor, retragerea armatei israeliene din teritoriu şi respectarea dreptului palestinienilor la autodeterminare.

„Republica Islamică Iran consideră că orice decizie în acest sens aparţine poporului palestinian şi grupurilor de rezistenţă”, a declarat Ministerul iranian de Externe într-un comunicat.

Teheranul a subliniat că oprirea violenţelor nu înseamnă încetarea responsabilităţii guvernelor şi instituţiilor internaţionale de a urmări în justiţie „crimele regimului sionist”, cerând identificarea şi pedepsirea celor responsabili de crime de război şi crime împotriva umanităţii în Gaza.

Ministerul iranian a adăugat că speră într-o livrare imediată a ajutoarelor umanitare către civilii din Gaza şi a anunţat disponibilitatea Iranului de a participa la operaţiunile de sprijin şi reconstrucţie, potrivit Al Jazeera.