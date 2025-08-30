Isack Hadjar a obținut cel mai bun rezultat al carierei și pune presiune pe Red Bull

Isack Hadjar, debutantul francez de 20 de ani, a impresionat la Zandvoort cu o prestație spectaculoasă în calificările Marelui Premiu al Țărilor de Jos.

Conform AP, tânărul pilot al Racing Bulls s-a clasat pe locul 4, chiar în spatele lui Max Verstappen și cu patru poziții în fața coechipierului Liam Lawson.

Rezultatul reprezintă cea mai bună performanță a echipei în acest sezon și un pas important pentru Hadjar în lupta pentru un loc la Red Bull.

„Sunt extrem de fericit, este un rezultat extraordinar pentru echipă. Mașina merge bine și sunt încrezător că putem avea un ritm bun și în cursă. Obiectivul este să mențin poziția și să obținem puncte importante”, a declarat Hadjar după calificări.

Performanța vine într-un moment delicat pentru Red Bull, care caută un posibil înlocuitor pentru Yuki Tsunoda.

Japonezul nu a mai punctat de șapte curse și s-a calificat doar pe locul 12, cu mult în urma lui Verstappen, lider detașat al campionatului, și a lui Hadjar.

Tânărul francez și-a demonstrat viteza în ciuda faptului că a pierdut timp prețios de antrenament, după ce monopostul său s-a stricat în a doua sesiune de vineri.

„A fost turul perfect”, a spus Guillaume Dezoteux, șeful de performanță al Racing Bulls.