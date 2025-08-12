Israel a bombardat din nou Gaza. La Cairo se caută soluții pentru un armistițiu

Avioane și tancuri israeliene au continuat să bombardeze peste noapte cartierele estice ale orașului Gaza, provocând moartea a cel puțin 11 persoane, au declarat marți martori și medici, citați de Reuters. Între timp, un lider de rang înalt al Hamas, Khalil Al-Hayya, este așteptat la Cairo pentru discuții menite să reînvie un plan de încetare a focului sprijinit de Statele Unite.

Armata israeliană promite mai puține victime civile

„Forțele noastre iau măsuri de precauție pentru a reduce la minimum victimele civile”, a transmis armata israeliană, precizând că analizează rapoartele privind victimele.

Negocierile indirecte dintre Israel și Hamas s-au blocat la sfârșitul lunii iulie, părțile acuzându-se reciproc de lipsa progresului asupra propunerii americane ce include un armistițiu de 60 de zile și eliberarea ostaticilor.

Premierul Benjamin Netanyahu pregătește o nouă ofensivă pentru preluarea completă a controlului asupra orașului Gaza, plan care a stârnit critici interne și internaționale. „Această operațiune ar putea pune în pericol ostaticii și ar putea deveni o capcană mortală pentru soldații noștri”, a avertizat șeful statului major israelian.

Ofensiva Israelului ar putea fi și tactică de negociere

În ultimele 24 de ore, cinci persoane, inclusiv doi copii, au murit de foame și a malnutriției severe, ridicând bilanțul acestor decese la 227, dintre care 103 copii, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza. Israelul contestă aceste cifre, susținând că sunt exagerate.

Mediatorii din Egipt și Qatar continuă să spere la un progres. „Decizia Israelului de a anunța noul plan de ofensivă poate să nu fie o simplă stratagemă, ci și un mijloc de a readuce Hamas la masa negocierilor”, a declarat un diplomat arab implicat în discuții.

Războiul, declanșat pe 7 octombrie 2023 după atacul Hamas în care 1.200 de israelieni au fost uciși și 251 luați ostatici, a lăsat peste 61.000 de palestinieni morți și a transformat mare parte din enclavă în ruine.