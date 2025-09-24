Israelul a atacat cu drone Flotila Global Sumud. Reacții internaționale în urma atacurilor

Reprezentanții Flotilei Global Sumud au informat miercuri că cele 13 explozii au fost auzite în jurul mai multor ambarcațiuni din cadrul flotei, în timp ce dronele (sau obiectele zburătoare) au lansat încărcătură neidentificată pe cel puțin dintre bărcile flotei, notează AP.

Potrivit reprezentanților Flotilei Grand Sumud, nu au existat victime, însă ambarcațiunile au fost afectate, iar comunicarea prin radio a fost obstrucționată.

Reprezentanții grupului de activiști au postat un videoclip pe Tik Tok. Pe imagini se vede ceea ce pare a fi o explozie, pe una dintre nave ori în apropierea acesteia.

Potrivit pazei de coastă a Greciei nu a fost raportat niciun apel de urgență propiu – zis. Armata israeliană nu a răspuns imediat la întrebările referitoare la atac, scrie AP.

Reacții oficiale în urma atacurilor de marți noapte

Thameen Al-Kheetan, purtătorul de cuvânt al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului a cerut „o anchetă independentă, imparțială și aprofundată a atacurilor și hărțuirilor semnalate cu drone și alte obiecte” împotriva flotei.

Acesta a declarat că atacurile asupra flotilei „sfidează orice logică”. „Atacurile și amenințările împotriva celor care încearcă să livreze ajutoare și să sprijine sutele de mii de oameni din Gaza care suferă de foamete și înfometare sfidează orice logică”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Oficialii italieni au recționat cu privire la atacuri. De asemenea, Uniunea Europeană a condamnat atacurile Israelului.

„Libertatea de navigație în conformitate cu dreptul internațional trebuie respectată. … Așadar, fără atacuri, fără lovituri cu drone, fără confiscări. Orice utilizare a forței împotriva flotei este inacceptabilă”, a declarat Eva Hrncirova, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene.

„Respectăm angajamentul umanitar al persoanelor aflate la bordul flotei”, a continuat oficiala.