Israelul amână demolarea unui teren de fotbal pentru copii palestinieni

O campanie internațională pentru salvarea terenului, inclusiv o petiție cu peste o jumătate de milion de semnături, pare să fi forțat autoritățile să își reconsidere decizia. Clubul a declarat însă că nu a primit încă nicio notificare oficială, potrivit BBC.

Deși s-ar putea să nu se claseze printre cele mai emblematice locații sportive din lume, acest club de fotbal pentru copii s-a aflat în centrul unei campanii internaționale dificile pentru supraviețuirea sa. Și, în ciuda șanselor asimetrice în lupta împotriva statului israelian, acea campanie pare – cel puțin deocamdată – să fi funcționat.

Clubul a obținut o perioadă de amânare față de amenințarea cu demolarea din partea armatei israeliene, care a susținut că terenul era mult prea aproape de bariera de securitate de beton a Israelului.

Teren de antrenament pentru copii refugiați

La marginea extremă de nord a orașului Betleem, construcția terenului a început în 2020, cu scopul de a oferi un loc de antrenament pentru peste 200 de tineri jucători din tabăra de refugiați Aida din apropiere.

Străzile înghesuite și aglomerate adăpostesc casele descendenților familiilor palestiniene care au fost forțate sau care au fugit din casele lor în timpul războiului arabo-israelian din 1948.

Pe 3 noiembrie anul trecut, în timp ce copiii se plimbau puțin din tabără pentru antrenamentul din ziua respectivă, au găsit un anunț prins pe poarta terenului de fotbal care declara că este ilegal.

Notificarea a fost urmată de un ordin de demolare, emis la sfârșitul lunii decembrie.

Comunitatea a ripostat, postând videoclipuri pe rețelele de socializare, lansând o petiție care a atras sute de mii de semnături, precum și intervențiile unor oficiali de rang înalt din cadrul unora dintre organismele de conducere ale fotbalului la nivel global și regional.

În ultima sa declarație, armata israeliană și-a reiterat afirmația că terenul de fotbal, construit atât de aproape de zid, a reprezentat o problemă de securitate.