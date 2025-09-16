Prima pagină » Știri externe » Israelul ameninţă cu un atac asupra portului Hodeidah din Yemen în următoarele ore

Israelul ameninţă cu un atac asupra portului Hodeidah din Yemen în următoarele ore

Armata israeliană a avertizat marţi că va lovi portul Hodeidah, situat la Marea Roşie, şi a transmis un mesaj de evacuare, precizând că oricine rămâne în zonă îşi pune viaţa în pericol.
Israelul ameninţă cu un atac asupra portului Hodeidah din Yemen în următoarele ore
Sursa foto: X
Rareș Mustață
16 sept. 2025, 15:06, Știri externe

Israelul a anunţat că pregăteşte un atac asupra portului Hodeidah din Yemen „în următoarele ore”, conform unei declaraţii publicate pe platforma X de un purtător de cuvânt al armatei israeliene.

Oficialul a avertizat populaţia locală că „oricine rămâne în zonă îşi pune viaţa în pericol”, îndemnând oamenii să evacueze imediat, scrie Al Jazeera.

Portul Hodeidah, aflat pe coasta Mării Roşii, este un punct strategic esenţial pentru aprovizionarea Yemenului, ţară afectată de ani de conflict între rebelii Houthi, susţinuţi de Iran, şi coaliţia condusă de Arabia Saudită.