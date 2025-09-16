Israelul ameninţă cu un atac asupra portului Hodeidah din Yemen în următoarele ore

Israelul a anunţat că pregăteşte un atac asupra portului Hodeidah din Yemen „în următoarele ore”, conform unei declaraţii publicate pe platforma X de un purtător de cuvânt al armatei israeliene.

Oficialul a avertizat populaţia locală că „oricine rămâne în zonă îşi pune viaţa în pericol”, îndemnând oamenii să evacueze imediat, scrie Al Jazeera.

Portul Hodeidah, aflat pe coasta Mării Roşii, este un punct strategic esenţial pentru aprovizionarea Yemenului, ţară afectată de ani de conflict între rebelii Houthi, susţinuţi de Iran, şi coaliţia condusă de Arabia Saudită.