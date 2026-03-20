Israelul anunță că a atacat poziții ale guvernului din Siria

Armata israeliană a anunțat că a atacat mai multe poziții ale guvernului din Siria. Atacurile au avut loc în noaptea de joi spre vineri. Israelienii susțin că militarii sirieni i-au atacat pe membrii unei minorități musulmane.
Foto: X
Petru Mazilu
20 mart. 2026, 09:52, Politic

Armata israeliană a atacat peste noapte unele locuri care aparțin guvernului din Siria ca răspuns la atacurile sirienilor împotriva civililor druzi, potrivit CNN.

Armata israeliană a transmis că a vizat un „centru de comandă și poziții militare” din sudul Siriei pentru a apăra populația minoritară.

Israelienii susțin că sirienii i-au atacat joi pe druzii din provincia Suwayda, în sudul Siriei.

Druzii sunt un grup religios arab de aproximativ un milion de oameni care trăiesc în principal în Siria, Liban și Israel. În Siria, comunitatea este concentrată în trei provincii, aproape de Înălțimile Golan ocupate de Israel.

Anul trecut, ciocnirile dintre membrii grupului minoritar și triburile beduine au făcut sute de oameni și au provocat intervenția militară a Siriei. În replică, israelienii i-au atacat pe sirieni.

