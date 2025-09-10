Prima pagină » Știri externe » Israelul bombardează capitala Yemenului. Au fost vizate taberele militare ocupate de Houthi

Israelul bombardează capitala Yemenului. Au fost vizate taberele militare ocupate de Houthi

Israel a lovit mai multe ţinte houthi în Yemen, inclusiv în capitala Sana’a, potrivit ministrului israelian al Apărării, Israel Katz, scrie CNN.
Israelul bombardează capitala Yemenului. Au fost vizate taberele militare ocupate de Houthi
Sursa foto: Captură video X
Alexandra-Valentina Dumitru
10 sept. 2025, 18:33, Știri externe

„Forţele de Apărare Israeliene au lovit recent în Sana’a şi în alte locaţii din Yemen, vizând tabere militare ocupate de terorişti houthi, inclusiv aparatul de propagandă houthi, ca parte a Operaţiunii ‘Clopotele Răsună’”, a declarat Katz într-un comunicat.

Postul de televiziune Al-Masirah, controlat de houthi, a raportat că „agresiunea israeliană” a vizat un complex guvernamental în districtul Al-Hazm din provincia Al Jawf, în nordul Yemenului.

Atacul are loc la mai puţin de două săptămâni după ce prim-ministrul houthi Ahmed al-Rahawi şi alţi oficiali houthi de rang înalt au fost ucişi într-un atac aerian israelian asupra Sana’a.

Oficialii au fost vizaţi la sfârşitul lunii trecute în timpul „unui atelier de rutină organizat de guvern pentru a evalua activitatea şi performanţa sa din ultimul an”, a precizat grupul într-un comunicat transmis de televiziunea houthi.