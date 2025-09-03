Israelul îl acuză pe Macron: Recunoașterea Palestinei „compromite stabilitatea în Orientul Mijlociu”

„Macron încearcă să intervină din exterior într-un conflict în care nu a fost implicat, într-un mod complet deconectat de realitatea de pe teren după 7 octombrie 2023”, data atacului Hamas asupra Israelului care a declanșat războiul actual din Gaza, a scris Gideon Saar în mesajul său, potrivit Le Figaro.

„Macron subminează stabilitatea regiunii prin acțiunile sale”, a adăugat Saar, pentru care „acțiunile sale sunt periculoase și nu vor aduce nici pace, nici securitate”. „Nicio ofensivă, tentativă de anexare sau strămutare a populațiilor nu va opri dinamica pe care am creat-o împreună cu Prințul moștenitor și la care s-au alăturat deja mulți parteneri”, declarase anterior președintele francez pe X.

În mesajul său, Emmanuel Macron amintește că pe 22 septembrie va coprezida cu prințul saudit o conferință la sediul ONU din New York privind „soluția celor două state”, ocazie cu care Parisul va formaliza, împreună cu mai multe țări precum Australia, Belgia sau Canada, recunoașterea statului Palestina.

Potrivit mai multor media israeliene, guvernul israelian a discutat recent oportunitatea de a anexa teritorii din Cisiordania (teritoriu palestinian ocupat de Israel din 1967) ca răspuns la această inițiativă. Israel consideră că recunoașterea unui stat palestinian echivalează cu acordarea unei „recompense Hamasului”, după masacrele din 7 octombrie 2023 comise de mișcarea islamistă palestiniană, în timp ce Macron și-a exprimat obiectivul de a „aduna cea mai largă contribuție internațională pentru soluția celor două state, singura care poate răspunde aspirațiilor legitime ale israelienilor și palestinienilor”.

Atacul din 7 octombrie a dus la moartea a 1.219 persoane în Israel, majoritatea civili, potrivit unui calcul AFP realizat pe baza datelor oficiale. Campania de represalii a Israelului a provocat cel puțin 63.633 de decese în Fâșia Gaza, majoritatea femei și copii, conform datelor Ministerului Sănătății din Gaza, aflat sub autoritatea Hamas. Ministerul, ale cărui cifre sunt considerate corecte de ONU, nu precizează numărul combatanților uciși.