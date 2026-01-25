Italia protestează și își recheamă ambasadorul în Elveția după ce suspectul incendiului din bar de Anul Nou a fost eliberat

Jacques Moretti și soția sa, Jessica, proprietarii barului Le Constellation din Crans-Montana, sunt anchetați pentru omucidere din neglijență și alte infracțiuni legate de incendiul care a ucis 40 de persoane și a rănit peste 100, mulți dintre ei adolescenți, potrivit CNN.

Jacques Moretti a fost reținut pe 9 ianuarie, dar eliberat pe cauțiune vineri.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a numit peste noapte eliberarea lui Moretti „un afront la adresa memoriei victimelor… și o insultă la adresa familiilor acestora”. Șase dintre cei uciși în incendiul din bar erau italieni, la fel ca și 10 dintre răniți.

Italia transmite „indignarea puternică”

Într-un comunicat guvernamental emis sâmbătă se preciza că Meloni și ministrul de externe Antonio Tajani au cerut ambasadorului Italiei să o contacteze imediat pe Beatrice Pilloud, procurorul-șef al cantonului Valais din Elveția, pentru a-i transmite „indignarea puternică” a Italiei față de eliberarea lui Moretti.

A adăugat că instanța a luat decizia în ciuda gravității presupusei infracțiuni, a riscului de fugă și a posibilității compromiterii probelor.

„Întreaga Italie cere adevăr și dreptate și solicită luarea unor măsuri respectuoase în urma acestui dezastru, care să țină cont pe deplin de suferința și așteptările familiilor”, se arată în comunicat.

Meloni și Tajani au ordonat, de asemenea, ambasadorului Gian Lorenzo Cornado să se întoarcă la Roma pentru a stabili ce măsuri trebuie luate în continuare, se arată în comunicat.

Procuroarea elvețiană Pilloud a confirmat agenției de știri elvețiene Keystone SDA că a fost contactată de ambasadorul Italiei, dar a explicat că o instanță separată a ordonat eliberarea lui Moretti.