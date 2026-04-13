Italia reacționează după noaptea care a schimbat Ungaria. S-a terminat epoca dreptei

Politicienii italieni au reacționat în valuri după victoria lui Péter Magyar în Ungaria. Meloni i-a mulțumit „prietenului Orbán", Schlein a declarat că „s-a terminat timpul suveranismului", iar Renzi a vorbit despre „atingerea magică" a premierului italian.
Andreea Tobias
13 apr. 2026, 11:55, Știri externe

Giorgia Meloni a fost printre primii lideri care au reacționat. „Îi mulțumesc prietenului meu Viktor Orbán pentru colaborarea intensă din acești ani”, a scris ea pe rețelele sociale. L-a felicitat în același timp pe Magyar pentru „clara victorie electorală”.

Salvini: „Să vedem dacă vor face cât a făcut Orbán”

Vicepremierul Matteo Salvini a adoptat un ton rezervat.

„I-am trimis mesaje lui Orbán, o persoană care a făcut atât de mult pentru poporul său”, a declarat el la Tele Lombardia.

„Vom vedea dacă vor reuși să facă măcar o parte din ceea ce a făcut Orbán în trecut”, a adăugat Salvini. El a explicat și înfrângerea lui Orbán: „Bruxelles-ul îi bloca fondurile pentru că nu lăsa imigranți în Ungaria. Asta l-a costat victoria”.

Schlein: „Au pierdut Meloni și Salvini”

Secretara PD, Elly Schlein, a sărbătorit rezultatul fără rezerve. „Timpul suveranismului și al dreptei suveraniste s-a terminat”, a declarat ea la La7.

„A pierdut Orbán și, odată cu el, au pierdut Trump, Meloni și Salvini, cu videoclipurile lor jenante de susținere a autocrației”.

Schlein i-a transmis un mesaj direct premierului italian: „Acum Meloni nu mai are scuze pentru că nu duce o luptă comună pentru investițiile europene”.

Renzi: „Meloni, regele Midas inversat”

Cel mai dur atac a venit din partea liderului Italia Viva, Matteo Renzi. „După șaisprezece ani, Orbán este KO. Să nu subestimăm nici atingerea magică a lui Meloni, devenită un fel de rege Midas inversat”, a scris el pe rețelele sociale.

„Premierul nostru a susținut anti-europenii din Polonia, Spania și Ungaria: de trei ori protejații săi au pierdut. Europa câștigă, Maga pierde”.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Crezi că ar trebui ca Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică să ajungă la un acord pentru sărbătorirea Paștelui la aceeași dată?
G4Media
Accuweather: 4 zile ninge la rând în România. Care sunt localitățile afectate
Gandul
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Una dintre cele mai sărace comune din România s-a dotat cu un sistem de monitorizare video, cu drone și cu licență de parking
Libertatea
Cristina Demetrescu numește zodia care se îmbogățește după Paște: „Energia venusiană le amplifică farmecul și le aduce bani”
CSID
Unde poți vedea ultimul Mercedes dezvoltat cu ajutorul Porsche?
Promotor