Italia reacționează după noaptea care a schimbat Ungaria. S-a terminat epoca dreptei

Giorgia Meloni a fost printre primii lideri care au reacționat. „Îi mulțumesc prietenului meu Viktor Orbán pentru colaborarea intensă din acești ani”, a scris ea pe rețelele sociale. L-a felicitat în același timp pe Magyar pentru „clara victorie electorală”.

Salvini: „Să vedem dacă vor face cât a făcut Orbán”

Vicepremierul Matteo Salvini a adoptat un ton rezervat.

„I-am trimis mesaje lui Orbán, o persoană care a făcut atât de mult pentru poporul său”, a declarat el la Tele Lombardia.

„Vom vedea dacă vor reuși să facă măcar o parte din ceea ce a făcut Orbán în trecut”, a adăugat Salvini. El a explicat și înfrângerea lui Orbán: „Bruxelles-ul îi bloca fondurile pentru că nu lăsa imigranți în Ungaria. Asta l-a costat victoria”.

Schlein: „Au pierdut Meloni și Salvini”

Secretara PD, Elly Schlein, a sărbătorit rezultatul fără rezerve. „Timpul suveranismului și al dreptei suveraniste s-a terminat”, a declarat ea la La7.

„A pierdut Orbán și, odată cu el, au pierdut Trump, Meloni și Salvini, cu videoclipurile lor jenante de susținere a autocrației”.

Schlein i-a transmis un mesaj direct premierului italian: „Acum Meloni nu mai are scuze pentru că nu duce o luptă comună pentru investițiile europene”.

Renzi: „Meloni, regele Midas inversat”

Cel mai dur atac a venit din partea liderului Italia Viva, Matteo Renzi. „După șaisprezece ani, Orbán este KO. Să nu subestimăm nici atingerea magică a lui Meloni, devenită un fel de rege Midas inversat”, a scris el pe rețelele sociale.

„Premierul nostru a susținut anti-europenii din Polonia, Spania și Ungaria: de trei ori protejații săi au pierdut. Europa câștigă, Maga pierde”.