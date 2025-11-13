Prima pagină » Știri externe » Italia redefinește legea privind violența sexuală pentru a include în mod explicit consințământul. Ce pedeapsă riscă agresorii?

Comisia pentru Justiție a Camerei Deputaților din Italia a aprobat un nou amendament al proiectului de lege privind violența sexuală. Acesta aduce modificări explicite asupra legii existente, dar și mărirea pedepselor pentru agresori.
Italia redefinește legea privind violența sexuală pentru a include în mod explicit consințământul. Ce pedeapsă riscă agresorii?
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
13 nov. 2025, 19:23, Știri externe

Italia schimbă legislația, pentru a redefini violența sexuală, cu accent pe consințământul exprimat al victimei. Modificarea a fost susținută de liderii principalelor partide politice și este în conformitate cu Convenția de la Istanbul, notează Euronews. 

Astfel, potrivit noilor modificări, legea va include exprimarea consințământului obligatoriu, față de varianta anterioară, care se concentra pe constrângerea fizică ori amenințări.

Amendamentul a fost prezentat de către deputata Michela Di Biase, membră a Partidului Democrat și Carolina Varchi, din cadrul partidului Frații Italiei. Noul amendament a fost susținut direct de liderii celor două formațiuni, Elly Schlein și Giorgia Meloni, au precizat surse din Parlamentul italian.

Între 6 – 12 ani de închisoare pentru relațiile sexuale fără consințământ

Potrivit noului amendament, orice persoană care comite sau începe acte sexuale fără consimțământul liber și actual al celeilalte persoane, va fi pedepsită cu închisoarea, între 6 și 12 ani.

În textul noului amendament, consimțământul este definit drept: „manifestare liberă, conștientă și neechivocă a voinței persoanei de a participa la actul sexual”, valabilă pe întreaga durată a actului și revocabilă în orice moment.

Potrivit noului amendament, consimțământul obținut prin constrângere, abuz de autoritate, amenințare, înșelăciune sau prin profitarea de o stare de vulnerabilitate fizică sau mentală nu este valabil.

Modificarea este menită să actualizeze articolul 609-bis din Codul penal – care a fost introdus prin Legea nr. 66 din 1996 – a mutat violența sexuală din sfera moralității publice în cea a infracțiunilor împotriva persoanei.

De asemenea, pedepsele au fost majorate de la 6 la 12 ani și au fost introduse circumstanțe agravante specifice în legea italiană Legea nr. 69/2019, cunoscută sub numele de Codul Roșu.

Definiția este conformă cu Convenția de la Istambul, dar și cu jurisprudența Curții Supreme din Italia, care a recunoscut violența sexuală chiar și în absența rezistenței fizice.

Modificarea legii urmează să fie adoptată de Camera Deputaților luni, iar apoi transmisă Senatului.

