Joseph Aoun denunță încălcarea flagrantă a suveranității statului libanez: Armata va răspunde oricărei incursiuni israeliene

Conform Al Jazeera, președintele Libanului, Joseph Aoun, a ordonat armatei să confrunte „orice incursiune israeliană” în sudul țării, în urma unui incident petrecut în cursul nopții, când forțele israeliene ar fi traversat granița și au ucis o persoană în localitatea Blida.

Premierul libanez Nawaf Salam a condamnat atacul, pe care l-a descris drept „un act flagrant împotriva instituțiilor și suveranității statului libanez”.

Incidentul amplifică tensiunile de la granița israeliano-libaneză, într-un context marcat de schimburi de focuri aproape zilnice între armata israeliană și gruparea Hezbollah, aliată cu Iranul.

Autoritățile de la Beirut au avertizat în repetate rânduri că orice extindere a operațiunilor militare israeliene pe teritoriul libanez va primi un răspuns ferm.