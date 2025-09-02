Junta care conduce Burkina Faso a adoptat o lege care interzice homosexualitatea

Burkina Faso, condusă de junta parlamentară, a adoptat o lege care interzice homosexualitatea și prevede pedepse de până la cinci ani de închisoare, fiind cea mai recentă lege dintr-un grup de națiuni africane care au adoptat legislații împotriva homosexualității.

Homosexualitatea este ilegală în aproximativ 30 de țări africane, dar nu a fost interzisă în Burkina Faso înainte ca armata să preia puterea, acum trei ani.

Proiectul de lege a fost adoptat în unanimitate de 71 de membri nealeși ai unui parlament de tranziție aflat în funcție de la două lovituri de stat din 2022 în această națiune vest-africană.

„Legea prevede o pedeapsă cu închisoarea între doi și cinci ani, precum și amenzi”, a declarat ministrul Justiției, Edasso Rodrigue Bayala, la postul național de televiziune RTB. „Dacă o persoană este autorul unor practici homosexuale sau similare, a oricărui comportament bizare, va merge în fața judecătorului”, a spus el, adăugând că cetățenii străini vor fi deportați în conformitate cu legea.

Legea face parte dintr-o reformă mai amplă a legislației privind familia și cetățenia și va fi „popularizată printr-o campanie de conștientizare”, au declarat oficialii.

Mali , un aliat al Burkinei Faso și condus tot de o juntă, a adoptat o lege care incriminează homosexualitatea în noiembrie 2024. Ghana și Uganda și-au înăsprit legile anti-homosexualitate în ultimii ani, înfruntând critici intense.

O lege adoptată în Uganda conține prevederi care incriminează „homosexualitatea agravată” și impune pedepse pentru relațiile consensuale între persoane de același sex de până la închisoare pe viață.