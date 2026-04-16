Jurnaliștii presei de stat din Ungaria cer libertate editorială, după ce Peter Magyar a promis o reorganizare

Scrisoarea semnată de jurnaliștii agenției de presă de stat din Ungaria a fost adresată Anitei Altorjai, director general al Duna Médiaszolgáltató Zrt, holdingul care reunește toate canalele de televiziune de stat, MTI și posturile de radio, precum și lui Daniel Papp, director general al MTVA, care este responsabil de producția de conținut.

Scrisoarea a fost obținută și de agenția Reuters. În conținutul acesteia, jurnaliștii au subliniat că obiectivul lor este acela „ca autonomia editorială a agenției naționale de știri să fie restabilită”.

„Astfel încât să putem decide din nou despre ce evenimente raportăm și cum ar trebui să se desfășoare acoperirea, pe baza propriilor noastre principii profesionale”, au mai menționat jurnaliștii în scrisoare, potrivit Reuters.

Criticii din țară și din străinătate au afirmat că emisiunile de știri ale presei de stat maghiare au devenit un portavoce al guvernului sub conducerea lui Viktor Orban.

Peter Magyar vrea o nouă lege a presei

Jurnaliștii au scris scrisoarea după ce Peter Magyar, al cărui partid TISZA a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile de duminică, a declarat că guvernul său va suspenda difuzarea știrilor de către mass-media publică până când se va putea asigura o acoperire imparțială a știrilor, ca parte a unor măsuri mai ample de restabilire a libertății presei.

De asemenea, Magyar a anunțat că va adopta o nouă lege a mass-media, va înființa o nouă autoritate media și „va crea condițiile profesionale necesare pentru ca mass-media de stat să facă efectiv ceea ce trebuie să facă”.

„Fiecare maghiar merită o mass-media de serviciu public care să difuzeze adevărul”, a declarat Magyar miercuri la postul de radio de stat Kossuth.