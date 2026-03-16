Kaja Kallas propune modelul Mării Negre pentru deblocarea Strâmtorii Hormuz

Declarațiile au fost făcute la sosirea sa la reuniunea miniștrilor de externe ai UE, desfășurată la Bruxelles, unde criza energetică globală și securitatea rutelor maritime se află în prim-planul discuțiilor, scrie Reuters.

Modelul Inițiativei Mării Negre

Kaja Kallas a precizat că a abordat acest subiect într-o conversație directă cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, sugerând replicarea Inițiativei Mării Negre, care a permis exportul cerealelor ucrainene în ciuda conflictului militar.

Strâmtoarea Hormuz este în prezent grav afectată de conflictul dintre Iran și Statele Unite, pe fondul escaladării militare din regiune.

Forțele iraniene au atacat nave comerciale în canalul îngust dintre Iran și Oman, blocând efectiv una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul global.

UE avertizează asupra crizei îngrășămintelor

Potrivit șefei diplomației europene, blocarea Strâmtorii Hormuz este „extrem de periculoasă” nu doar pentru aprovizionarea cu energie a Asiei, ci și pentru producția globală de îngrășăminte.

Kallas a avertizat că o eventuală penurie de îngrășăminte în acest an ar putea conduce la insecuritate alimentară la nivel global anul viitor.

Miniștrii de externe ai UE discută, de asemenea, posibilitatea modificării mandatului misiunii navale europene Aspides, care în prezent protejează navele comerciale în Marea Roșie împotriva atacurilor lansate de rebelii Houthi.

Întrebată despre rezervele exprimate de ministrul german de externe, Johann Wadephul, privind utilitatea misiunii Aspides în Strâmtoarea Hormuz, Kallas a subliniat că orice decizie depinde de consensul statelor membre.

„Este în interesul nostru strategic să menținem Strâmtoarea Hormuz deschisă. UE trebuie să analizeze ce poate face concret pentru a contribui la acest obiectiv”, a concluzionat oficialul european.