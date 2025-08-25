Prima pagină » Știri externe » Kilmar Abrego Garcia, bărbatul deportat din greșeală, riscă din nou expulzarea din SUA

Kilmar Abrego, migrantul devenit simbol al politicilor dure de imigrație ale administrației Trump după ce a fost deportat din greșeală în El Salvador, riscă să fie expulzat în Costa Rica sau Uganda în funcție de parcursul procesului său, informează Reuters.
Kilmar Abrego Garcia, bărbatul deportat din greșeală, riscă din nou expulzarea din SUA
25 aug. 2025, 12:54, Știri externe

Abrego a fost eliberat vineri din detenție din Tennessee, după mai bine de cinci luni de închisoare, inclusiv într-un penitenciar de maximă securitate din El Salvador. Revenit în Maryland, el rămâne în vizorul autorităților, care pot relua procedurile de deportare.

Avocații săi spun că Departamentul pentru Securitate Internă i-a oferit posibilitatea expulzării în Costa Rica, dacă acceptă să pledeze vinovat pentru acuzația de transport al unor migranți ilegali. În caz contrar, riscă deportarea în Uganda.

Abrego Garcia a pledat nevinovat, dar avocații săi recunosc că poartă discuții cu procurorii pentru a ajunge la o înțelegere și pentru a evita expulzarea în Africa.

Totodată, aceștia cer instanței să respingă acuzațiile, motivând că Garcia a fost inculpat „selectiv și represiv”, ca urmare a contestării deportării sale eronate în El Salvador.

Deportat în martie spre El Salvador, în ciuda unei decizii judecătorești din 2019 care interzicea acest lucru din cauza riscului de persecuție, Abrego a fost readus în SUA abia în iunie, după ce administrația Trump a fost acuzată că a ignorat luni de zile o decizie a unei instanțe federale.