Kim Jong Un a inspectat un motor cu combustibil solid și un nou tanc, pe fondul intensificării dezvoltării militare a Phenianului

Potrivit Reuters, care citează KCNA, noul motor cu combustibil solid, de mare putere, are o tracțiune maximă de 2.500 de kilonewtoni, iar testul la sol face parte dintr-un nou plan de dezvoltare a apărării pe cinci ani, menit să modernizeze capacitățile de lovire strategică ale țării.

Kim a declarat că testul are o importanță majoră pentru modernizarea forțelor strategice ale Coreei de Nord.

În ultimele luni, Coreea de Nord a intensificat o serie de demonstrații de armament și inspecții militare, subliniind eforturile de modernizare atât a forțelor convenționale, cât și a arsenalului de rachete, în pofida sancțiunilor internaționale.

În rapoarte separate, KCNA a precizat că Kim a inspectat și o bază de antrenament a forțelor de operațiuni speciale, subliniind necesitatea unor exerciții intense în timp de pace pentru a face față războiului modern, și a prezentat planuri de reorganizare a acestor unități.

De asemenea, Kim a asistat la testele unui nou tanc principal de luptă, afirmând, potrivit KCNA, că sistemul său activ de protecție este capabil să intercepteze aproape toate armele antitanc existente și că vehiculul nu are rival la nivel global.

La un rar congres al partidului de guvernământ, desfășurat în februarie, Kim a prezentat un nou plan cincinal care reafirmă continuarea dezvoltării armelor nucleare, alături de un amplu program de modernizare a capacităților militare ale țării.

Coreea de Nord se concentrează în special pe tehnologia rachetelor cu combustibil solid, despre care analiștii afirmă că permite o pregătire mai rapidă pentru lansare și o supraviețuire sporită față de sistemele cu combustibil lichid. Analiștii și guvernele din regiune indică, de asemenea, noile exerciții cu tancuri și forțe combinate ca parte a efortului Phenianului de a-și adapta doctrina militară la războiul modern, integrând mai strâns forțele terestre și cele de rachete.

Coreea de Sud și Statele Unite afirmă că monitorizează îndeaproape evoluțiile din programul de armament al Coreei de Nord.