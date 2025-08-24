Kosovo avertizează asupra influenței Rusiei în Balcani: Vjosa Osmani denunță „tripleta răului”

Declarațiile au fost făcute în cadrul Forumului European de la Alpbach, unde liderul kosovar a atras atenția asupra pericolelor pentru stabilitatea regională.

Potrivit lui Osmani, Rusia și aliații săi urmăresc să slăbească sistemul de valori al Uniunii Europene și NATO. „Când vedem forțe malefice precum Rusia, China și Iran, această tripletă a răului care încearcă să influențeze Balcanii de Vest, ele nu o fac din caritate, ci pentru că au un interes strategic”, a declarat președintele Kosovo. Ea a subliniat că scopul acestora este destabilizarea regiunii și împiedicarea integrării europene.

Rolul Serbiei și acuzații de amestec electoral

Osmani a identificat Serbia drept cea mai mare provocare pentru Kosovo, acuzând-o că refuză să recunoască statele vecine și acționează după o „mentalitate imperialistă și hegemonică” inspirată de Rusia. Conform Misiunii Europene de Observare, Serbia, cu sprijin rusesc, ar fi intervenit în recentele alegeri parlamentare din Kosovo. „Cea mai mare provocare pentru noi este faptul că Serbia continuă să considere statele vecine ca fiind state temporare”, a explicat Osmani.

Cu toate tensiunile geopolitice, liderul kosovar a insistat că în politica de nivel înalt din Kosovo „nu există influență rusă sau sârbă, ci doar probleme locale”. Ea a reafirmat angajamentul țării sale pentru integrarea europeană și colaborarea cu SUA. Totuși, a avertizat că lipsa unei majorități parlamentare în Kosovo blochează proiectele de aderare la Uniunea Europeană și întârzie cooperarea strategică.

Prin acest apel, Vjosa Osmani a dorit să transmită un semnal de alarmă cu privire la pericolele pe care le aduce influența Rusiei în Balcani și necesitatea sprijinului european pentru a menține stabilitatea în regiune.