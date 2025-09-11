Prima pagină » Știri externe » Kremlinul respinge declarațiile Poloniei privind dronele din spațiul său aerian: „Nimic nou”

Kremlinul respinge declarațiile Poloniei privind dronele din spațiul său aerian: „Nimic nou”

Kremlinul a respins joi declarațiile Varșoviei și ale altor țări europene cu privire la doborârea dronelor rusești deasupra Poloniei, stat membru al NATO, considerându-le neimportante, și a afirmat că Moscova nu va mai face alte comentarii cu privire la această situație, relatează Reuters.
Polonia, Ucraina și Lituania au condamnat joi, într-o declarație comună, incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez de miercuri, calificând-o drept o provocare deliberată și fără precedent.

Întrebat despre declarația comună, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că Moscova nu va face noi comentarii cu privire la situație, deoarece Ministerul Apărării rus a emis deja propria declarație.

„Nu vor fi noi comentarii. Ministerul nostru al Apărării a comentat acest lucru și a oferit consultanță, dacă este necesar”, a declarat Peskov reporterilor. „Nu mai este nimic de adăugat”.

„În ceea ce privește retorica și declarațiile pe care le auzim de la Varșovia, ei bine, de fapt, nu este nimic nou. Această retorică a fost caracteristică aproape tuturor capitalelor europene în ultima perioadă. Vedem continuarea ei”.

Peskov a mai spus că un important exercițiu militar ruso-belarus care urma să aibă loc lângă granița cu Polonia începând de vineri nu era îndreptat împotriva niciunei alte țări.

„Acestea sunt exerciții planificate, nu sunt îndreptate împotriva nimănui”, a spus Peskov. „Vorbim despre continuarea cooperării militare și elaborarea interacțiunii între cei doi aliați strategici”, a spus el.

