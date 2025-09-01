Lagarde: Căderea unui guvern din zona euro ar fi „îngrijorătoare”

Vorbind pentru Radio Classique, Lagarde a subliniat că disciplina fiscală rămâne esențială în Franța și că urmărește cu atenție evoluția obligațiunilor franceze.

„Cred că sistemul bancar francez este bine capitalizat, că este într-o formă mai bună decât în timpul ultimei mari crize financiare, că este bine structurat, bine supravegheat și are jucători responsabili”, a spus Lagarde, potrivit Reuters.

„Nu cred că sistemul bancar în sine reprezintă sursa riscului actual, dar piețele, în toate circumstanțele de acest fel, evaluează riscul”, a adăugat ea.

Declarațiile vin pe fondul anunțului premierului francez François Bayrou, care a confirmat că opoziția va încerca să demită guvernul minoritar în votul de încredere programat pentru 8 septembrie, ca urmare a planurilor nepopulare de restrângere bugetară pentru 2026. Aceasta a afectat piețele bursiere și de obligațiuni din Franța, a doua economie a zonei euro, iar băncile franceze au fost supuse unei presiuni sporite.

Lagarde a participat săptămâna trecută la Simpozionul Economic Jackson Hole, organizat de Federal Reserve Bank of Kansas City, unde a discutat despre provocările pieței muncii și politicile macroeconomice.