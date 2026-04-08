Lidera opoziției din Taiwan spune că vizita în China va semăna „semințele păcii”

Președinta partidului Kuomintang (KMT), Cheng Li-wun, este primul lider al formațiunii politice care vizitează China în ultimul deceniu, dar călătoria sa, în timpul căreia speră să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping, a stârnit dezbateri în Taiwan, potrivit France 24 care citează AFP.

Criticii, inclusiv cei din propriul partid, care susțin în mod tradițional relațiile cu China, au acuzat-o că este prea pro-Beijing.

China susține că Taiwanul autoguvernat face parte din teritoriul său și a amenințat că va folosi forța pentru a-l ocupa.

„Sper ca astăzi să plantăm semințele păcii nu doar pentru poporul chinez de ambele părți ale strâmtorii, ci pentru întreaga omenire”, a declarat Cheng miercuri, în comentarii difuzate de presa taiwaneză.

Taiwan și China au întrerupt contactul la nivel înalt

Ea a vorbit în timpul unei vizite simbolice în orașul estic Nanjing, unde a vizitat mausoleul liderului revoluționar Sun Yat-sen, una dintre puținele figuri istorice chineze venerate atât la Beijing, cât și la Taipei.

Jurnaliștii AFP au observat că securitatea sporită de la mausoleu a împiedicat intrarea străinilor.

China a întrerupt contactul la nivel înalt cu Taiwanul în 2016, după ce Tsai Ing-wen din Partidul Democrat Progresist a câștigat președinția și a respins pretențiile Beijingului asupra insulei.

Relațiile dintre cele două țări s-au înrăutățit de atunci, China intensificând presiunea militară prin desfășurarea aproape zilnică de avioane de vânătoare și nave de război în apropierea Taiwanului și prin exerciții militare regulate la scară largă.

Totuși, Cheng a declarat într-un discurs rostit după sosirea sa, marți seara, că „cele două părți ale Strâmtorii Taiwan nu sunt condamnate la război, așa cum se temea comunitatea internațională”.

„Taiwanul nu ar trebui redus la un pion geopolitic”, a spus ea într-o postare pe Facebook, într-o aparentă referire la tensiunile dintre China și Statele Unite, principalul furnizor de arme al Taiwanului. Vizita sa, a adăugat ea, va marca o „călătorie istorică pentru pace”.