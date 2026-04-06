Liderul opoziției din Taiwan va efectua o vizită în China, pe fondul intensificării eforturilor Beijingului în direcția „reunificării”

Cheng, președinta Kuomintang (KMT), cel mai mare partid de opoziție din Taiwan, călătorește într-un moment în care presiunea militară chineză asupra Taiwanului, pe care Beijingul îl consideră teritoriu propriu, este în creștere, iar parlamentul, dominat de opoziție, blochează un plan al guvernului privind cheltuieli suplimentare de 40 de miliarde de dolari pentru apărare. KMT și Partidul Democrat Progresist (DPP), aflat la putere, au publicat mesaje contradictorii pe rețelele de socializare înaintea călătoriei, folosind imagini legate de război și pace.

„Pacea este singura bază pentru prosperitate și speranța pentru viitorul Taiwanului”, a declarat KMT duminică, publicând un videoclip în care apar tineri relaxându-se pe pământ, într-o piscină și zâmbind în timp ce privesc stelele.

DPP a ripostat într-o postare pe Facebook, afirmând că KMT încearcă să „coopereze cu planul comuniștilor chinezi de a slăbi capacitățile de apărare ale Taiwanului”, subliniind întârzierea adoptării cheltuielilor de apărare, planuri susținute de guvernul SUA.

Cheng a declarat reporterilor străini luna trecută că „pacea nu poate fi realizată doar prin capacități de apărare”, iar eforturile politice sunt la fel de indispensabile.

Ea se va deplasa în China cu o lună înainte de summitul dintre președintele american Donald Trump și Xi, de la Beijing.

Deși cele două părți ar putea încheia acorduri de bunăvoință la Beijing privind comerțul cu produse agricole și piese de avion, se așteaptă ca acestea să discute și despre domenii de tensiune profundă, precum Taiwanul, unde se preconizează puține progrese.

Într-o convorbire telefonică din februarie, Xi i-a spus lui Trump că SUA „trebuie să gestioneze cu atenție vânzările de arme către Taiwan”.

Aceasta este prima vizită a unui lider al KMT în China din ultimul deceniu, deși China nu a confirmat încă dacă Xi se va întâlni cu siguranță cu Cheng, care va fi la Beijing începând de joi.

Săptămâna trecută, Consiliul pentru Afaceri Continentale din Taiwan, responsabil cu elaborarea politicii față de China, a declarat că Cheng ar trebui să îi spună Beijingului să înceteze amenințările militare și să respecte dreptul poporului taiwanez de a-și alege propriul viitor.

China refuză să discute cu președintele Taiwanului, Lai Ching-te, afirmând că acesta este un „separatist”.

Presiunea Chinei pentru „reunificare”

China nu a renunțat niciodată la utilizarea forței pentru a aduce Taiwanul sub controlul său, dar afirmă că opțiunea sa preferată este „reunificarea pașnică”.

În ultimele săptămâni, China și-a intensificat eforturile de a încerca să convingă taiwanezii de beneficiile reunificării, inclusiv de securitatea energetică, pe care oficialii taiwanezi le-au respins.

Vineri, Comandamentul Teatral de Est, care ar conduce orice atac asupra Taiwanului, a publicat o caricatură care ilustrează cum ar arăta „provincia Taiwan” în timpul tradiționalului Festival al Curățării Mormintelor, sărbătorit duminică, dacă ar fi reunită cu China.

Oamenii depun flori la un „Monument pentru reunificarea completă a patriei”, în fața unui alt panou care indică locația – Parcul Memorial Machangding din Taipei, unde spionul comunist acuzat Wu Shi a fost executat de guvernul KMT în 1950.

Forțele KMT au fugit în Taiwan în 1949 după ce au pierdut un război civil cu comuniștii lui Mao Zedong.

Sondajele de opinie din Taiwan au arătat în repetate rânduri un sprijin minim pentru acceptarea suveranității Beijingului în cadrul modelului „o țară, două sisteme”.

Întrebată la conferința de presă cu jurnaliștii străini despre opiniile sale privind „reunificarea”, Cheng a spus că momentul este încă departe de a fi potrivit pentru o astfel de discuție.

„Ceea ce trebuie să abordăm acum este modul în care putem crea relații pașnice și stabile între cele două maluri ale Strâmtorii”, a spus ea.