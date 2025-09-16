Liderul taliban interzice Wi-Fi-ul într-o provincie afgană pentru a „preveni imoralitatea”

Este prima dată când o astfel de interdicţie este impusă de la preluarea puterii de către talibani în august 2021 şi lasă birourile guvernamentale, sectorul privat, instituţiile publice şi locuinţele din provincia nordică Balkh fără internet Wi-Fi. Totuşi, internetul mobil rămâne funcţional.

Haji Attaullah Zaid, purtător de cuvânt al guvernului provincial, a declarat că accesul la internet prin cablu în Balkh nu mai există, conform unei „interdicţii totale” impuse de liderul Hibatullah Akhundzada.

„Această măsură a fost luată pentru a preveni imoralitatea, iar o alternativă va fi construită în ţară pentru necesităţi”, a spus Zaid pentru Associated Press. El nu a oferit informaţii suplimentare, inclusiv de ce a fost aleasă provincia Balkh sau dacă întreruperea va fi extinsă şi în alte provincii.

Un locuitor din Balkh a observat probleme de conexiune acasă şi a contactat furnizorul de servicii, care a spus că este o problemă tehnică ce va fi rezolvată. „Blocarea internetului depăşeşte capacitatea mea de înţelegere într-o epocă atât de avansată”, a spus locuitorul, care a cerut să rămână anonim din teamă de represalii talibane.

El a declarat pentru Associated Press că folosea rar internetul mobil pentru că era lent şi scump. În gospodăria sa erau şase persoane, inclusiv un student, toate folosind şi având nevoie de Wi-Fi.

O conexiune rapidă şi stabilă era importantă şi pentru munca sa, care presupunea interacţiuni cu persoane şi companii din afara Afganistanului.

„Dacă această interdicţie continuă, nu va afecta doar afacerea mea, ci şi pe a altora, pentru că tot business-ul nostru se desfăşoară online”, a spus locuitorul. „Facem afaceri cu oameni din afara ţării şi menţinem relaţiile prin internet. S-ar putea să fiu nevoit să mă mut din Mazar-e-Sharif (capitala provinciei Balkh) într-o altă provincie pentru că nu îmi permit pierderile”.

Autorităţile afgane suspendă uneori reţeaua de telefonie mobilă din motive de securitate, de obicei în timpul festivalurilor religioase, pentru a preveni detonarea dispozitivelor explozive.