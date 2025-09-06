Lituania introduce sistemul de avertizare prin sirene, după prăbușirea unei drone rusești

Măsura face parte din noile proceduri de reacție aprobate la sfârșitul lunii august și vine după ce două drone rusești Gerbera, dintre care una înarmată, s-au prăbușit în țara baltică în luna iulie, după ce au intrat din Belarus.

Dronele și rachetele rusești au încălcat în mod repetat spațiul aerian al membrilor NATO și al altor state în timpul atacurilor aeriene masive asupra Ucrainei, ceea ce a declanșat dezbateri privind noi măsuri de securitate.

„Dacă are loc o intruziune și se stabilește că drona ar putea transporta explozibili, cel mai probabil va fi declarat cod roșu de alertă”, a spus Kondratovic la Radio LRT.

Autoritățile din Lituania vor emite și avertismente prin telefoanele cetățenilor

În acest caz, autoritățile lituaniene vor emite avertismente prin telefoanele locuitorilor, vor activa sirenele și vor implementa alte măsuri, a explicat ministrul.

Dacă se constată că drona nu este periculoasă sau dacă nu se poate determina dacă va intra în spațiul aerian lituanian, va fi declarat cod galben de alertă. Potrivit lui Kondratovic, locuitorii din zonele potențial expuse riscului vor primi în continuare avertismente, așa cum s-a întâmplat până acum.

Noile măsuri cer, de asemenea, armatei lituaniene să-și crească nivelul de pregătire și să mobilizeze forțele relevante în timpul atacurilor aeriene rusești împotriva Ucrainei. În caz de amenințare serioasă, forțele lituaniene vor începe monitorizarea spațiului aerian și se vor pregăti să neutralizeze țintele potențiale.

Lituania, care se învecinează cu exclava puternic înarmată a Rusiei, Kaliningrad, și cu aliatul Moscovei, Belarus, a luat măsuri pentru consolidarea granițelor și pentru întărirea pregătirii civile în eventualitatea unui conflict.

Deși proiectilele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei, Letoniei, Moldovei și României din 2022, nu a existat niciun caz cunoscut în care apărările locale să le fi doborât.

Și România a intensificat măsurile de securitate începând din anul 2023

România a intensificat, de asemenea, măsurile de securitate din 2023, ca răspuns la atacurile rusești asupra porturilor ucrainene aflate aproape de granița română. Noile măsuri au inclus construirea de adăposturi, emiterea de avertismente de urgență și adoptarea unei legi care permite armatei române să doboare dronele care intră ilegal în spațiul aerian.

Aceste măsuri evidențiază impactul direct al războiului Rusiei împotriva Ucrainei asupra populațiilor din țările vecine celor două state aflate în conflict.