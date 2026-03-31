Lituania reduce la jumătate prețul biletelor de tren pe fondul scumpirii carburanților

Lituania va reduce cu 50% prețul biletelor pentru toate trenurile interne în lunile aprilie și mai, pentru a atenua efectele scumpirii carburanților provocate de războiul din Orientul Mijlociu.
Iulian Moşneagu
31 mart. 2026, 16:20, Știri externe

Reducerile, introduse de operatorul feroviar LTG Link, se vor aplica în perioada 1 aprilie – 31 mai pe toate rutele interne. Autoritățile spun că măsura are rolul de a reduce presiunea asupra bugetelor familiilor și de a încuraja folosirea transportului public, scrie LRT.

„Oamenii vor putea alege o alternativă semnificativ mai ieftină la costurile tot mai mari ale carburanților. Măsura este menită să reducă povara financiară, să extindă opțiunile de mobilitate și să promoveze folosirea transportului public”, a transmis premierul Lituaniei, Inga Ruginienė.

Ministrul lituanian al Transporturilor, Juras Taminskas, a spus că inițiativa este gândită pentru a-i sprijini pe cei mai afectați de scumpirea carburanților.

„Obiectivul este ca familiile tinere și persoanele în vârstă să aibă o alternativă mai ieftină pentru deplasări”, a spus el.

Costul estimat al programului este de aproximativ 1,5 milioane de euro, iar autoritățile estimează că în cele două luni numărul călătorilor va crește cu circa 200.000.

BREAKING Coaliția de guvernare a prelungit cu trei luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază
G4Media
Unde continuă să plouă și unde apare, în sfârșit, soarele. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
Cancan
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport
Două hectare de teren cedate gratis lângă Iași unei asociații sportive private. Primăria locală își asumă, în plus, să finanțeze beneficiarul
Libertatea
Tichete cadou de Paște 2026. Ce vouchere pot primi angajații și ce sume sunt neimpozabile
CSID
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor