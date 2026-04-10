Lovitura diplomatică a lui Zelenski: Ucraina obține combustibil vital de la statele din Golf

Declarațiile au fost făcute vineri, în cadrul unui briefing susținut în fața jurnaliștilor. Potrivit lui Zelenski, acorduri similare sunt în pregătire și cu Oman, Kuweit și Bahrain.

„Am convenit acorduri pe zece ani cu trei țări”, a spus liderul ucrainean, precizând că sprijinul oferit de Ucraina partenerilor din Golf se bazează pe experiența acumulată în cei patru ani de război cu Rusia, în special în lupta împotriva atacurilor cu drone.

În martie, Kievul semnase deja pacte de apărare cu Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite, însă detaliile acestor înțelegeri nu au fost făcute publice la acel moment. În aceeași perioadă, regiunea era vizată de atacuri cu roiuri de drone lansate de Iran, ca reacție la lovituri americane și israeliene.

Potrivit informațiilor prezentate de Zelenski, luna trecută Ucraina a trimis în Orientul Mijlociu peste 200 de militari din unitățile sale anti-drone pentru a ajuta statele din Golf să respingă atacurile cu drone Shahed, similare celor folosite de Rusia împotriva Ucrainei.

În schimb, Kievul va primi atât petrol brut, cât și produse finite. „În unele cazuri, primim țiței care va fi livrat către rafinării din Europa pentru procesare. În altele, vorbim despre produse finite — motorină”, a explicat Zelenski.

Anunțul vine într-un moment critic pentru Ucraina, care se confruntă cu o gravă criză de combustibil după atacurile repetate ale Rusiei asupra depozitelor de carburant și din cauza riscurilor uriașe implicate de stocarea unor cantități mari de combustibil într-o țară aflată sub bombardamente.

În paralel, prețurile la gaze au crescut puternic, iar guvernul de la Kiev a recunoscut că aproximativ 85% din stocurile de combustibil ale țării provin din import. Presa a relatat anterior că soldații ucraineni au fost nevoiți să raționalizeze motorina, esențială pentru operarea tancurilor și a altor vehicule blindate de pe linia frontului.

Zelenski a afirmat că a reușit să securizeze necesarul de combustibil al Ucrainei pentru următorul an.