Luăm „cea mai bună ofertă”. De unde va cumpăra petrol India

Declarația lui Vinay Kumar vine cu doar câteva zile înainte ca noile tarife ale președintelui american Donald Trump, de 50% pentru India, inclusiv o penalizare de 25% pentru achizițiile de petrol și arme rusești, să intre în vigoare.

Duminică, vicepreședintele SUA, JD Vance, a spus că Trump a adăugat tarife secundare împotriva Indiei pentru a aplica „presiune economică agresivă” asupra Rusiei și a o forța să oprească războiul din Ucraina.

Creșterea importurilor Indiei de petrol rusesc ieftin de la începutul războiului a tensionat relațiile cu SUA și a afectat negocierile pentru un acord comercial.

Petrolul rusesc a reprezentat 35-40% din importurile de țiței ale Indiei în 2024, față de doar 3% în 2021.

Acuzațiile SUA respinse de Vinay Kumar

Statele Unite au acuzat India că prin achizițiile sale finanțează războiul din Ucraina, acuzație pe care aceștia o resping.

Duminică, Kumar a declarat agenției ruse TASS că schimburile comerciale ale Indiei se bazează pe factori de piață și că prioritatea rămâne securitatea energetică a populației. El a reiterat și poziția Indiei, potrivit căreia decizia lui Trump de a impune tarife secundare este „nedreaptă, nerezonabilă și nejustificată”.

Declarațiile sale au venit la câteva ore după ce ministrul indian de externe a apărat ferm achizițiile de petrol rusesc. „E ironic ca persoane care lucrează pentru o administrație americană pro-business să acuze alți oameni că fac afaceri”, a spus acesta sâmbătă, subliniind că SUA nu au impus tarife secundare Chinei, cel mai mare importator de petrol rusesc, și nici Uniunii Europene, care încă face schimburi comerciale semnificative cu Rusia.

El a adăugat că India își menține autonomia strategică în procesul decizional, semnalând că nu se va lăsa presată de SUA să reducă importurile de petrol din Rusia.

India păstrează relații prietenoase cu Ucraina, dar Rusia rămâne unul dintre cei mai importanți aliați ai săi.