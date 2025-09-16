Luxemburg anunță intenția de a recunoaște statul Palestina în cadrul Adunării Generale a ONU

Potrivit presei locale, decizia finală privind recunoașterea este așteptată să fie luată la sfârșitul acestei luni, în cadrul Adunării Generale a ONU de la New York, în coordonare cu mai multe alte țări, inclusiv Franța și Belgia, scrie Politico.

Anunțul vine după luni de ezitări din partea guvernului luxemburghez și pe fondul apelurilor tot mai insistente ale liderilor europeni pentru încetarea războiului Israelului în Gaza, declanșat după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului.

Ministerul Sănătății din Fâșia Gaza afirmă că peste 60.000 de palestinieni au murit în război. Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, a calificat acțiunile Israelului în Gaza drept genocid.

Săptămâna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că executivul UE va adopta o poziție mai dură față de Israel în legătură cu războiul, suspendând plățile către această țară și sancționând „miniștri extremiști” și coloniști violenți.

Vinerea trecută, Adunarea Generală a ONU a votat pentru susținerea unei declarații care prevede „pași concreți, limitați în timp și ireversibili” către o soluție a celor două state în regiune, înaintea reuniunii organismului din 22 septembrie.