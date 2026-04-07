Macron anunță că Iranul a eliberat doi cetățeni francezi

Cetățenii francezi Cecile Kohler și Jacques Paris sunt „liberi și în drum spre Franța după trei ani și jumătate de detenție în Iran”, a anunțat marți președintele Emmanuel Macron într-o postare pe X, adăugând că Omanul a mediat eliberarea lor, conform Reuters.

Cei doi au fost arestați în 2022, sub acuzații de spionaj, pe care Franța le-a catalogat drept nefondate. Ei au fost eliberați în noiembrie din celebra închisoare Evin și au rămas de atunci la ambasada Franței.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a spus că a vorbit cu cei doi: „Mi-au împărtășit emoția și bucuria de a se întoarce curând în țara lor și la cei dragi”

Ministerul francez de Externe a precizat că Barrot a avut în weekend discuții cu omologul său iranian, Abbas Araqchi.

Parlamentarii francezi au întâmpinat anunțul eliberării cu ovații în Adunarea Națională.

Agenția oficială iraniană IRNA a confirmat eliberarea celor doi cetățeni francezi și a transmis că aceasta a venit în urma unei înțelegeri între Teheran și Paris, potrivit căreia Franța urma să o elibereze la rândul său pe Mahdieh Esfandiari, o studentă iraniană care locuiește în orașul francez Lyon.

Esfandiari a fost arestată anul trecut din cauza unor postări anti-Israel pe rețelele sociale. Ca parte a înțelegerii, Franța ar urma să își retragă și plângerea împotriva Iranului de la Curtea Internațională de Justiție, a relatat IRNA.

Eliberarea celor doi francezi a venit în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că „o întreagă civilizație va muri în această noapte” dacă Iranul nu ajunge la un acord cu Statele Unite pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.