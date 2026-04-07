Macron anunță că Iranul a eliberat doi cetățeni francezi

Macron anunță că Iranul a eliberat doi cetățeni francezi

Doi cetățeni francezi arestați în Iran în 2022 au fost eliberați și se întorc în Franța, după trei ani și jumătate de detenție.
Iulian Moşneagu
07 apr. 2026, 18:03, Știri externe

Cetățenii francezi Cecile Kohler și Jacques Paris sunt „liberi și în drum spre Franța după trei ani și jumătate de detenție în Iran”, a anunțat marți președintele Emmanuel Macron într-o postare pe X, adăugând că Omanul a mediat eliberarea lor, conform Reuters.

Cei doi au fost arestați în 2022, sub acuzații de spionaj, pe care Franța le-a catalogat drept nefondate. Ei au fost eliberați în noiembrie din celebra închisoare Evin și au rămas de atunci la ambasada Franței.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a spus că a vorbit cu cei doi: „Mi-au împărtășit emoția și bucuria de a se întoarce curând în țara lor și la cei dragi”

Ministerul francez de Externe a precizat că Barrot a avut în weekend discuții cu omologul său iranian, Abbas Araqchi.

Parlamentarii francezi au întâmpinat anunțul eliberării cu ovații în Adunarea Națională.

Agenția oficială iraniană IRNA a confirmat eliberarea celor doi cetățeni francezi și a transmis că aceasta a venit în urma unei înțelegeri între Teheran și Paris, potrivit căreia Franța urma să o elibereze la rândul său pe Mahdieh Esfandiari, o studentă iraniană care locuiește în orașul francez Lyon.

Esfandiari a fost arestată anul trecut din cauza unor postări anti-Israel pe rețelele sociale. Ca parte a înțelegerii, Franța ar urma să își retragă și plângerea împotriva Iranului de la Curtea Internațională de Justiție, a relatat IRNA.

Eliberarea celor doi francezi a venit în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că „o întreagă civilizație va muri în această noapte” dacă Iranul nu ajunge  la un acord cu Statele Unite pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

