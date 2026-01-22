MAE: O agendă plină pentru miniștrii români prezenți la Davos

Potrivit comunicatului transmis, joi, de MAE, României la Davos a avut o agendă de lucru, cu intervenții în paneluri oficiale și întâlniri strategice. Din delegația României fac parte: ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan și consilierul prezidențial Radu Burnete.

Cei trei miniștri prezenți la Davos au participat ca vorbitori în sesiuni oficiale, implicându-se în dezbaterile globale curente care acoperă domenii importante pentru România: competitivitatea energetică, investiții străine, coeziune socială și securitatea pe Flancul Estic.

La Davos, Oana Țoiu a susținut intervenții în cadrul a două conferințe. Ministra a pledat pentru o diplomație pragmatică. În cadrul panel-ului „Staying Grounded in an Age of Uncertainty”, oficiala a vorbit despre tranziția economică rapidă a României, al cărui PIB a crescut de 10 ori pe parcursul unei singure generații.

În cadrul conferinței „Can Russia sustain a wartime economy?” (n.r. – Poate Rusia să susțină o economie pe timp de război?), Țoiu a punctat impactul pe termen lung al economiei de război asupra stabilității regionale și rolul României ca furnizor de securitate la Marea Neagră, inclusiv pentru fluxurile comerciale, ca producător de energie și ca țară care susține aspirațiile de aderare la Uniunea Europeană ale statelor din regiune.

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a mai participat și la reuniuni strategice, precum întâlniri de lucru la nivel de premieri, miniștri de externe, cu delegația din Congresul SUA și experți din comunitatea de securitate și mediul academic, sesiuni de lucru care au vizat prioritar parteneriatul transatlantic.

Discuțiile au vizat obiectivele de securitate ale României, dar și aderarea la OCDE, creşterea economică și susținerea viitorului european al regiuni. Ministra Externelor a discutat atât cu omologi străini, dar și oficiali de rang înalt.

Ministra de Externe a discutat alături de Mark Rutte, Secretarul General al NATO, premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, miniștrii de Externe ai Norvegiei, dar și Regatului Țărilor de Jos, precum și liderul forțelor democratice din Belarus, Svetlana Tihanovskaia.

Alte întâlniri bilaterale au mai fost și cu directori, dar și comisari europeni ai NATO, OSCE, Agenției Spațiale Europene, dar și UNESCO.

Dragoș Pâslaru, a participat, joi, la conferința „How Housing Became a Bottleneck” (n.r. – Cum au devenit locuințele un blocaj). Discuția a abordat impactul major al politicilor de locuire asupra mobilității forței de muncă și a creșterii economice. Ministrul a subliniat că investițiile în infrastructura locativă generează un efect multiplicator semnificativ în economie.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, va vorbi, miercuri, în cadrul conferinței „Can Europe Compete on Clean Power?” (n.r. Poate Europa să concureze în domeniul energiei curate?), dezbatere care abordează capacitatea Europei de a-și menține competitivitatea industrială în cursa globală pentru energie verde.

Delegația României la Forumul Economic Mondial din Davos va continua programul cu o serie de întâlniri dedicate atragerii investițiilor în România, dar și a consolidării parteneriatelor economice.