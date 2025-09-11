MAE salută decizia Tribunalului UE cu privire la energia nucleară și gazul fosil

Potrivit unui comunicat al MAE, cauza este o acțiune care a vizat anularea Regulamentului delegat (UE) nr. 2022/1214 – act UE care a inclus energia nucleară și gazul fosil în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile.

Astfel, Tribunalul Uniunii Europene a respins acțiunea în anulare, menținând Regulamentul delegat (UE) nr. 2022/1214.

„Hotărârea pronunțată de instanța UE este în linia poziției exprimate de Guvernul României, care a intervenit în cauza T625/22, în susținerea Comisiei Europene și în apărarea intereselor României și ale statelor membre în materie de suveranitate energetică”, arată MAE.

„Autoritățile române au susținut, încă din anul 2018, demersurile de includere a energiei nucleare și a gazului natural în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile. Respectivele resurse sunt necesare pentru securitatea energetică a României și pentru tranziția energetică, în scopul atingerii neutralității climatice. Asigurarea finanțării noilor proiecte din domeniul energiei nucleare și al gazului

natural este esențială. Menținerea Regulamentului delegat (UE) nr. 2022/1214 asigură continuarea finanțărilor în sectorul nuclear și cel al gazului natural”, afrimă MAE.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.