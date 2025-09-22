Maia Sandu avertizează: Suveranitatea Moldovei este în pericol!

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat luni un mesaj puternic, avertizând că independența și viitorul european al țării sunt amenințate.

„Kremlinul aruncă sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi, intoxică zilnic oamenii cu minciuni și plătește persoane să provoace dezordini și violență”, a spus șefa statului într-un discurs adresat populației.

Sandu a îndemnat cetățenii să apere Moldova prin vot responsabil: „După atâtea eforturi, nu avem dreptul să dăm țara pe mâna corupților și trădătorilor. Kremlinul crede că suntem de vânzare, dar Moldova e casa noastră și nu e de vânzare”.

Președinta a reamintit că generațiile anterioare au plătit cu sacrificiu pentru libertatea țării și a subliniat că puterea sa depinde de sprijinul oamenilor: „Eu am datoria să protejez Moldova și pacea. Dar fără voi, nu voi reuși. Puterea mea stă în voi.”

Maia Sandu a chemat alegătorii să demonstreze duminică, prin vot, că Moldova rămâne independentă și orientată spre Europa: „Să nu o vindem hoților și să nu le permitem altora să o vândă. Moldova nu e o bucată de pământ, ci casa noastră sfântă.”