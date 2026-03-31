Maia Sandu, vizite oficiale în Finlanda și Letonia

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, face marți și miercuri, vizite oficiale în Finlanda și Letonia. Scopul: consolidarea cooperării bilaterale și în procesul de aderare la UE.
Maia Sandu, vizite oficiale în Finlanda și Letonia
Cosmin Pirv
31 mart. 2026, 07:40, Știri externe

Președinta Maia Sandu va efectua, în perioada 31 martie – 1 aprilie, vizite în Republica Finlanda și Republica Letonia, a anunțat Președinția Republicii Moldova.

Vizitele urmăresc consolidarea relațiilor bilaterale și aprofundarea cooperării, cu accent pe securitatea regională și procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Astfel, șefa statului se va afla marți în vizită la Helsinki, unde va avea o întrevedere cu președintele Finlandei, Alexander Stubb. Cei doi lideri vor susține o conferință de presă comună.

Agenda include și discuții cu alți oficiali și reprezentanți ai societății civile din Finlanda.

Maia Sandu se va afla miercuri la Riga, în cadrul unei vizite oficiale la invitația președintelui Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs.

Șefa Republicii Moldova va avea o întrevedere cu omologul leton, urmată de o conferință de presă comună, precum și întâlniri cu prim-ministra Evika Siliņa și cu conducerea Parlamentului leton. Totodată, Maia Sandu va susține un discurs în plenul legislativului de la Riga.

 

