Majoritatea americanilor resping extinderea puterii executive a lui Donald Trump

Datele arată că majoritatea cetățenilor resping demersurile președintelui SUA de a trimite trupe în orașe pentru combaterea criminalității și de a controla aspecte-cheie ale economiei.

Conform sondajului, doar 32% dintre americani s-ar simți mai în siguranță dacă soldați înarmați ar fi desfășurați în marile orașe. Sprijinul este ridicat în rândul republicanilor (62%), dar scăzut la independenți (25%) și democrați (10%). Totodată, doar unul din cinci respondenți a declarat că se simte frecvent în nesiguranță din cauza criminalității.

David Hopkins, politolog la Boston College, a subliniat că președintele nu i-a convins pe americani că există o urgență națională care să justifice o extindere atât de mare a puterii executive. Strategul democrat Jesse Ferguson a adăugat că „abuzul de putere al lui Trump nu rezolvă problema, ci o înrăutățește”.

Controlul asupra economiei

Pe lângă măsurile de securitate, extinderea puterii executive a lui Donald Trump s-a reflectat și în economie. Președintele a insistat ca guvernul să preia participații la companii precum Intel și Nvidia și a încercat să influențeze politica monetară prin presiuni asupra Rezervei Federale. Doar 16% dintre americani sunt de acord ca președintele să aibă puterea de a stabili dobânzile sau de a dicta unde să producă marile companii.

Deși rata generală de aprobare a lui Trump rămâne la 42%, sondajul arată că alegătorii americani, inclusiv republicanii, doresc în majoritate ca președintele să respecte instanțele federale și să nu depășească limitele democratice. Aproape 90% dintre democrați și 70% dintre republicani consideră că hotărârile judecătorești trebuie respectate chiar și atunci când președintele nu este de acord cu ele.

Extinderea puterii executive a lui Donald Trump alimentează, astfel, o dezbatere intensă privind viitorul democrației americane, polarizând electoratul între cei care vor un lider cu puteri mai mari și cei care cer menținerea echilibrului instituțional.