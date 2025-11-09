Manfred Weber afirmă că refugiații sirieni ar trebui să se întoarcă în țara lor: „Războiul s-a terminat”

„Cei care pot să se întoarcă în Siria și să contribuie la reconstrucția țării trebuie să plece din Germania și din Europa și să revină în Siria”, a declarat Manfred Weber pentru tabloidul german Bild, într-un interviu publicat duminică.

Weber a afirmat că situația juridică este clară: „Oferim ajutor în caz de urgență, dar când războiul s-a terminat, trebuie să te întorci în țara ta de origine”.

El a avertizat însă împotriva impunerii unor termene rigide: „Dacă returnările nu sunt posibile în prima lună, deoarece unele părți din Siria sunt încă complet distruse, atunci poate fi posibil luna următoare. Dar principiul trebuie pus în aplicare, în cele din urmă”.

Weber a pledat totodată pentru excepții în cazul sirienilor integrați pe piața muncii.

„Există mulți sirieni în Germania care aduc o contribuție importantă aici. Chiar vrem să-i trimitem pe toți înapoi în Siria?”, a adăugat acesta.

Weber este un politician german de rang înalt din Uniunea Creștin-Socială (CSU) din Bavaria, partidul-soră al Uniunii Creștin-Democrate (CDU) conduse de cancelarul Friedrich Merz.

„Războiul civil din Siria s-a încheiat. Nu mai există motive pentru acordarea azilului în Germania, așa că putem începe procesul de repatriere”, a declarat cancelarul Germaniei.