Marea Britanie deschide ușa tehnologiei chineze pentru energie mai ieftină

Marea Britanie face un pas fără precedent în sectorul energiei regenerabile, după ce Octopus Energy, cel mai mare furnizor de electricitate și gaze din țară, a încheiat un acord de colaborare cu gigantul chinez Ming Yang Smart Energy Group Ltd., ce ar putea aduce pentru prima dată turbine eoliene chinezești pe teritoriul britanic, a comunicat joi compania, citată de Bloomberg.

„Trebuie să producem energie eoliană la cel mai mic cost posibil”

Deși parteneriatul nu include momentan o comandă fermă de echipamente, el deschide calea integrării tehnologiei chineze în viitoarele proiecte eoliene din Regat. Autoritățile britanice se confruntă cu mari presiuni pentru reducerea costurilor energiei și accelerarea tranziției către o rețea electrică 100% curată până în 2030.

„Unul dintre lucrurile asupra cărora trebuie să ne concentrăm acum este să ne asigurăm că producem energie eoliană la cel mai mic cost posibil”, a declarat Zoisa North-Bond, CEO al diviziei Octopus Energy Generation.

Parteneriat cu măsuri de securitate

„Dacă cele mai mici costuri de energie și componente vin din China, va fi foarte dificil să creăm o viziune realistă pentru zero emisii fără să învățăm din experiența lor”, a precizat șefa unității de energie eoliană, explicând în acest fel că – de vreme ce China domină piața prin prețuri mai mici – Marea Britanie nu-și mai poate permite să evite tehnologia chineză dacă vrea să atingă obiectivele climatice fără a împovăra populația cu facturi mari.

Compania a anunțat că, în cadrul colaborării, va evalua utilizarea de software pentru întărirea protecției datelor și a securității cibernetice – o măsură de precauție necesară, în contextul în care parteneriatele tehnologice cu China sunt adesea însoțite de temeri legate de securitatea națională.

Prioritatea – reducerea costurilor

Criticii avertizează că o astfel de deschidere ar putea compromite infrastructura strategică a Marii Britanii. În Germania, un proiect eolian offshore care alesese turbinele Ming Yang a fost recent anulat, după ce Ministerul Apărării a emis avertismente privind riscurile de spionaj sau război economic asociate cu tehnologia chineză.

În ciuda acestor îngrijorări, Octopus consideră că reducerea costurilor trebuie să rămână o prioritate: „Sprijinul pentru acțiunea climatică va colapsa dacă nu reducem costurile pentru populație”, a avertizat Greg Jackson, CEO-ul companiei.

Colaborarea face parte din inițiativa „Winder” – un program prin care Octopus construiește parcuri eoliene în locații alese împreună cu comunitățile locale, în funcție de dorința acestora de a susține energia verde.