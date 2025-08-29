Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie, Germania şi Franţa anunţă că au declanşat sancţiuni ONU împotriva Iranului

Marea Britanie, Germania şi Franţa anunţă că au declanşat sancţiuni ONU împotriva Iranului

Regatul Unit, Franţa şi Germania au notificat oficial ONU că au declanşat restabilirea sancţiunilor extinse împotriva Iranului, potrivit The Guardian.
Sursa foto: captură X
Alexandra-Valentina Dumitru
29 aug. 2025, 12:52, Știri externe

Teheranului i-au fost oferite 30 de zile pentru a face concesii privind accesul la siturile sale nucleare, altfel urmând să se confrunte cu o izolare economică globală mai profundă.

Oficialii britanici au declarat că decizia nu a fost luată uşor şi că a existat o diplomaţie intensă pentru a încerca evitarea acestei măsuri.

Aceştia au subliniat că există încă spaţiu pentru o diplomaţie de ultim moment înainte ca „reactivarea” sancţiunilor să intre în vigoare peste 30 de zile. Adunarea generală anuală la nivel înalt a ONU, care va avea loc în septembrie, este de aşteptat să includă o diplomaţie mai intensă privind situaţia din Iran.

Oficialii au adăugat că Iranul a încălcat semnificativ termenii acordului nuclear din 2015 încă din 2019, menţionând că Teheranului i s-a oferit suficient timp pentru a se conforma, dar fie nu a dorit, fie nu a putut să acţioneze.

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a părăsit Iranul după ce Israelul a bombardat principalele sale situri nucleare şi nu a reuşit să renegocieze întoarcerea pentru evaluarea stării acelor situri. Iranul a permis inspectorilor AIEA să viziteze situl de la Bushehr, unde urmează să aibă loc realimentarea.

David Lammy, secretarul britanic de externe, i-a comunicat ministrului iranian de externe, Abbas Araghchi, decizia celor trei ţări europene într-un apel telefonic joi dimineaţa.