Marea Britanie, Germania şi Franţa anunţă că au declanşat sancţiuni ONU împotriva Iranului

Teheranului i-au fost oferite 30 de zile pentru a face concesii privind accesul la siturile sale nucleare, altfel urmând să se confrunte cu o izolare economică globală mai profundă.

Oficialii britanici au declarat că decizia nu a fost luată uşor şi că a existat o diplomaţie intensă pentru a încerca evitarea acestei măsuri.

Aceştia au subliniat că există încă spaţiu pentru o diplomaţie de ultim moment înainte ca „reactivarea” sancţiunilor să intre în vigoare peste 30 de zile. Adunarea generală anuală la nivel înalt a ONU, care va avea loc în septembrie, este de aşteptat să includă o diplomaţie mai intensă privind situaţia din Iran.

Oficialii au adăugat că Iranul a încălcat semnificativ termenii acordului nuclear din 2015 încă din 2019, menţionând că Teheranului i s-a oferit suficient timp pentru a se conforma, dar fie nu a dorit, fie nu a putut să acţioneze.

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a părăsit Iranul după ce Israelul a bombardat principalele sale situri nucleare şi nu a reuşit să renegocieze întoarcerea pentru evaluarea stării acelor situri. Iranul a permis inspectorilor AIEA să viziteze situl de la Bushehr, unde urmează să aibă loc realimentarea.

David Lammy, secretarul britanic de externe, i-a comunicat ministrului iranian de externe, Abbas Araghchi, decizia celor trei ţări europene într-un apel telefonic joi dimineaţa.